“Londres 38”, la historia que cruza a Pinochet con un jerarca nazi fugado a Chile y una flecha selknam olvidada en un almacén del Museo Británico

"Cuando le conté a mi mujer me preguntó si realmente pensaba defender a Pinochet. Le dije que según el sistema de reglas de los abogados de la Corte de Inglaterra uno tiene que defender a la persona que solicita el caso", recuerda.

Curiosamente, a los pocos días lo contactó la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch para que se sumara al otro bando: a los que argumentaban en contra de la inmunidad del ex gobernante de facto.

Más de 25 años después de su arresto en Londres, has decidido escribir sobre Pinochet y sobre su relación con Walter Rauff, un jerarca nazi que escapó a Sudamérica. La figura del exdictador es más que conocida, pero ¿quién era Rauff?

Todos vivían lejos de la mirada pública hasta que en 1963 los gobiernos occidentales intentan extraditarlo, pero eso fracasa porque el estatuto de limitación determinaba que no se podían juzgar crímenes que habían ocurrido más de 15 años atrás.

Aunque tu libro se publicará en abril del próximo año, uno puede leer una suerte de adelanto de esta historia en el texto The glass arrowhead ("La cabeza de flecha hecha de vidrio") que escribiste para una colección de textos publicada por el Museo Británico, que abrió sus archivos a varios escritores. ¿De dónde surge esta colaboración con el Museo?

Cuando el Museo Británico me pidió una colaboración para esta colección, les dije en un principio que estaba muy ocupado con mi propio libro.

Entonces me propusieron que quizás la colaboración podía estar relacionada con el texto que tenía entre manos en ese momento.

Me enviaron una lista extensa donde había un registro de objetos que provenían de la comunidad indígena de los selknam.

Me preguntaron por qué estaba tan interesado en este aspecto particular y les dije que el libro en el que estaba trabajando era sobre dos hombres, Augusto Pinochet y Walter Rauff, y que me interesaba todo lo que tuviera que ver con genocidios, Patagonia, Tierra del Fuego...