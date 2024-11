Lulu Hunt Peters, la gurú de las dietas que nos tiene desde hace más de un siglo contando las calorías de todo lo que comemos

Y aunque hoy sabemos que contar calorías no es la mejor herramienta ni para llevar una dieta saludable ni para bajar de peso –estudios estiman que cerca del 80% de las personas que pierden gran cantidad de peso reduciendo su ingesta calórica vuelven a recuperarlo-, la obsesión por sumar y restar calorías sigue vigente.

Caloría, la unidad para medir la energía de los alimentos

"Cuando regresó a su laboratorio de Connecticut, Atwater buscó replicar el proceso no con alimentos para ganado, sino con alimentos para humanos", le explica a BBC Mundo Giles Yeo, profesor de neuroendocrinología molecular de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y autor del libro "Por qué las calorías no importan".

De la carencia a la abundancia

"Por primera vez en la historia, alrededor de la década de 1910, vemos un cambio: si antes la preocupación siempre había sido si tendríamos suficiente para comer, o si tendríamos suficiente peso corporal, ahora el problema era –aunque no para todos- el exceso de peso corporal ", comenta Veit.

Bloguera de la época

"Deberías conocer y utilizar la palabra caloría con la misma o mayor frecuencia que las palabras pie, yarda, cuarto de galón, etc.", decía Peters.

Y dado que la gente empezaba a comprar ahora ropa confeccionada industrialmente en lugar de cosida a medida en casa, no acumular kilos se tornó vital.

Otro detalle no menor e interesante, cuenta el profesor Giles Yeo, es que los corsés de estructura metálica tan en boga antes de la Primera Guerra Mundial habían pasado de moda.

Peso y salud

Si bien las recomendaciones de Peters se centran en las calorías, "ella entendía que había que comer menos, pero que tenías que hacerlo de forma balanceada, por lo que no eliminaba alimentos, como por ejemplo los carbohidratos, lácteos, carne. No decía no comas gluten", anota Yeo.