"Nunca habíamos vivido este éxodo": la inédita huida de cientos de mexicanos a Guatemala para refugiarse de la violencia

"Ya que se tranquilizó tantito, nos salimos. No trajimos ni ropa ni chanclas ni nada", explicó la mujer, que huyó con su esposo y una hija pequeña.

BBC Mundo no ha podido verificar las cifras de forma independiente.

"Las personas vienen enfermas, falleció una persona y se le dio sepultura en Guatemala. No habíamos vivido este éxodo ", le dijo Méndez a la emisora Telefórmula este jueves.

La disputa por Chiapas

La disputa no solo se ha limitado al trasiego de droga, sino también a la extorsión y tráfico cada vez más numeroso de migrantes que van a EE.UU., lo cual es un negocio muy lucrativo para estas bandas.

El desplazamiento forzado

"Ahí están enfrentados dos grupos y las comunidades están siendo forzadas a apoyar a un grupo u otro. Aquí yo he hecho un llamado para que no participen, que no sean base social de estos grupos de la delincuencia", dijo este viernes.