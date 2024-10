Qué es el Cinturón Bíblico de EE.UU., los 9 estados donde líderes religiosos creen que Trump ha sido "enviado por Dios" para ser presidente

"No hay manera de desconectar el cristianismo de la política"

"¿Qué le pareció el servicio?", me pregunta Deevers, en un primer intento por descubrir quién soy mientras conversamos en una oficina de la iglesia sentados alrededor de una mesa junto a otros miembros de su círculo cercano.

"¿Le puedo hacer yo unas preguntas antes de iniciar la entrevista?", me dice. “Por supuesto”, le contesto.

Tras una larga conversación sobre asuntos religiosos, me cuenta que en el corto plazo su agenda política busca terminar con el aborto, eliminar la pornografía y poner fin al cobro de impuestos a la renta y a la propiedad.

Separar la iglesia del Estado, desde su punto de vista, no tiene sentido. “No hay manera de desconectar el cristianismo de la política” , dice.

Caminando por el patio de la iglesia, con 35 grados en este domingo de julio, una de las fieles que asistió al servicio, Gina Desmarais, una mujer blanca de ojos claros, me cuenta que ha sido bendecida con cuatro hijos.

"No se puede obligar a las personas a ser cristianos, no se puede obligar a sus corazones. Pero las políticas y las leyes que están alineadas con las Escrituras son buenas para todos, incluso para los que no son creyentes", dice con una voz muy serena.