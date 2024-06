Desde la Alcaldía de Santa Ana: “Trabajamos en la construcción de 8 nichos para que nuestros hermanos chimanes tengan su lápida de reconocimiento”

“Lamentablemente los cuerpos eran irreconocibles. No quiero entrar en detalles porque es algo muy doloroso. No se podía proceder de otra manera, porque no tenemos la capacidad para afrontar una situación así. Se procedió con el fiscal a hacer el levantamiento legal de los cuerpos y entregar a los familiares, pero estos no iban a cargarlos en ese estado. Como municipio intervenimos para dar una solución temporal en el cementerio Covid para que después se les pueda dar mejores condiciones a nuestros hermanos chimanes”, indicó.