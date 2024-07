BCB emite norma para evitar deudas en dólares con las empresas públicas

El Banco Central de Bolivia (BCB) modificó el artículo 5 de la Resolución de Directorio 093/2024 para no asumir deudas en dólares con las empresas públicas que exportan sus productos. Una muestra más de cómo la entidad emisora requiere moneda extranjera para la importación de combustibles y reforzar las reservas internacionales, que hasta el 30 de abril estaban en $us 1.796 millones.

Ven que complicará las importaciones de estatales

Pero ¿cuánto exportan las estatales?

En 2023, el sector que generó los mayores ingresos por exportaciones fue minería con $us 5.665 millones, seguido por los hidrocarburos que sumaron $us 2.124 millones, donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la compañía líder.

Luego se mencionó a la estatal Empresa Nacional de Electrificación (ENDE), pero sus exportaciones de energía eléctrica no superan los $us 5 millones anuales , pese a que Bolivia tiene una capacidad instalada que duplica la demanda en el país.

Exportaciones, la esperanza del Gobierno para captar dólares

“Tenemos que lograr que las divisas lleguen al país, ya se a por la venta de recursos que tenemos, por mejorar las exportaciones. Tenemos que generar más divisas para atender la demanda que tenemos en el país, no solo para cumplir la subvención (de combustibles), sino para cumplir con todos los sectores”, manifestó el viceministro Silva.



Según el viceministro, el Gobierno continúa trabajando para mejorar las condiciones de importaciones y exportaciones para generar más divisa en el país.



La autoridad agregó que el Gobierno trabaja en mejorar las condiciones para importar y exportar, y se reunirá con el sector empresarial para buscar soluciones. Asimismo, "se busca controlar el mercado paralelo del dólar, aunque aún no hay pruebas formales de un aumento significativo en su precio", dijo en una entrevista brindada al programa 'Que no me pierda' de la Red Uno.