BCB emite resolución para bajar reservas en oro y revelan que provocó la renuncia de dos directores

Para el exdirector del BCB, Róger Banegas, es una medida desesperada del directorio del BCB, que ha llevado a que parte de sus miembros "renuncien" o sean "renunciados", ya sea por no apoyar las medidas tomadas o por el posible miedo a futuras sanciones legales, cometiéndose el propósito central de La ley del Oro: la monetización del metal, inclusive superando transitoriamente el umbral permitido.



"Al final del día, el país quedará sin oro y sin divisas como lo ha venido haciendo en el último tiempo, sin tomar medidas estructurales y a través de iniciativas meramente cosméticas", sostuvo.



A su vez, el analista financiero, José Gabriel Espinoza ha señalado a Brújula Digital que esta situación podría indicar que el BCB ha reducido sus reservas de oro a niveles preocupantes, que no cumplirían con la ley. Según Espinoza, exdirector del BCB, las 22 toneladas son una "barrera psicológica" para la población, que espera que la institución mantenga esta cantidad en todo momento. La Ley 1503, en su artículo 9, establece claramente esta obligatoriedad.



Espinoza también ha indicado que las recientes renuncias de altos funcionarios del Banco Central, como Gabriel Herbas y el exdirector Fernando Ferrufino, están vinculadas a la presión sobre las reservas de oro. Estas renuncias podrían ser una estrategia para evitar enfrentar sanciones legales y administrativas en caso de incumplimiento de la ley. "Es posible que los directores hayan considerado prudente renunciar para evitar asumir este riesgo", comentó.



El economista advierte que reducir las reservas de oro por debajo de las 22 toneladas podría acarrear "un riesgo regulatorio" y potenciales juicios. La ley es clara al establecer que el Banco Central debe mantener estas reservas "de manera permanente", no solo semestralmente. Si se incumple, tanto el directorio como la gerencia de transacciones internacionales podrían enfrentarse a responsabilidades administrativas y procesos por daños económicos.



Espinoza también sugiere que es "muy probable" que Bolivia no cuente actualmente con las 22 toneladas de oro en sus reservas internacionales, lo que limita la disponibilidad de dólares en el país. La Ley 1503 fue aprobada de manera controvertida en mayo de 2023, cuando el Banco Central tenía aproximadamente 42,5 toneladas de oro en reservas, permitiendo la venta de 20,5 toneladas y manteniendo la barrera de 22 toneladas.



Al ser consultado sobre si esta resolución indica un empeoramiento de la situación financiera del país, Espinoza respondió afirmativamente, señalando que la escasez de combustibles se debe a la falta de liquidez y no a bloqueos organizados por Evo Morales en Cochabamba y otros departamentos. Explicó que las rutas principales de ingreso de combustible no han sido bloqueadas, por lo que la falta de suministro se debe a problemas de pago.



En este contexto, Espinoza afirmó que la venta de oro se está utilizando como una medida para solucionar problemas de liquidez, con la intención de alcanzar nuevamente las 22 toneladas para el próximo 5 de mayo de 2025. Sin embargo, considera que es "muy poco probable" que el BCB logre reponer estas reservas en el corto plazo, ya que actualmente vende más oro del que puede comprar.