Crece el riesgo país y economistas ven que las últimas medidas no generaron impacto positivo

El riesgo país de Bolivia alcanzó un récord histórico de 2.102 puntos, superando una barrera significativa en medio de una crisis política y económica profunda. Este aumento se produce tras el asalto militar que ha provocado una marcada incertidumbre en el panorama nacional.



Los economistas observan que a pesar de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los efectos negativos, varias medidas recientes no han logrado mejorar la situación económica. “La adhesión de Bolivia al Mercosur, la visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acompañado por una delegación de empresarios interesados en invertir, y los anuncios de importantes descubrimientos en el área de Mayaya, no han tenido el impacto esperado”, observa el analista financiero Mauricio Ríos García.



El riesgo país, medido por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JP Morgan Chase, subió drásticamente de 1.980 a 2.027 puntos el 27 de junio y ayer cerró a 2.102. Esta cifra implica que Bolivia debe pagar una prima de riesgo del 20% en comparación con un país considerado “seguro” como Estados Unidos, encareciendo significativamente el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.



Ríos García sostuvo que si ninguna de las medidas y acciones del Ejecutivo han servido, “significa que el daño en el país supera cualquier medida que el gobierno de Luis Arce pueda asumir en el corto plazo, que ha perdido todavía más credibilidad”.



Sobre el tema, la titular del Colegio de Economistas, Claudia Pacheco, ve que el indicador es una mala señal en el panorama internacional para Bolivia.

Esto reafirma que el país tiene un mal manejo económico y por ende el riesgo país ha aumentado. Lo que hace menos deseable la compra de bonos en el mercado internacional, porque se tendría que pagar una tasa de interés mayor al 21 o 22% para ser “atractiva”, algo que nuestro Gobierno en este momento no puede pagar y por otro lado muestra que podemos incumplir el pago de la deuda adquirida, incluso ya no ser sujetos de crédito a futuro.