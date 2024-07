Exdirector del FMI: "Hoy Bolivia no tiene acceso al crédito internacional y debería acudir al Fondo"

En ese sentido, todo inicia por una corrección de las finanzas públicas, por el lado de impuestos y también por el lado de gastos. En segundo lugar, la economía boliviana tiene un tipo de cambio fijo que probablemente estaba en un nivel que hacía sentido cuando se exportaban $us 7.000 millones de gas, hoy que las exportaciones de gas y las cuentas externas están en condiciones mucho más débiles necesita un tipo de cambio que refleje la realidad de la balanza de pagos. Esto es de los ingresos de divisas versus los gastos de divisas, se necesita un tipo de cambio más débil.

_Sugiere recurrir al FMI por crédito internacional pero Bolivia devolvió un dinero a ese organismo y ahora necesita financiamiento externo...

Claramente sí. Hoy Bolivia no tiene acceso al crédito internacional. Por lo general, cuando los países se encuentran fuera de los mercados internacionales de crédito, uno de los primeros pasos para iniciar el camino para reabrir estos mercados es un programa con el Fondo. Yo me imaginaría que desde el punto de vista de Bolivia, si se firma un programa con el Fondo, se seguirían los procesos adecuados y, por el lado del FMI no tengo duda que si existe la disposición del gobierno boliviano de trabajar con el organismo, ellos lo harán y, contribuirán en un programa financiero con el país.