Exministro: "Las empresas que quieren autoimportar combustibles encuentran una burocracia infernal"

En medio de una crisis energética que afecta al país en los últimos años, representantes del sector privado han manifestado su preocupación por la dependencia exclusiva de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el suministro de combustibles. Según el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, varias empresas han buscado alternativas para asegurar su propio abastecimiento a través de la autoimportación de combustibles. Sin embargo, enfrentan numerosos obstáculos burocráticos que les impiden avanzar. "Lo único que han encontrado es una burocracia infernal que no las deja trabajar y que no las dejan autoimportarse".



Ríos señaló que uno de los paliativos para dejar de depender de YPFB es permitir que las empresas se autoabastezcan. "He hablado con cinco o seis empresas del sector privado que están intentando autoimportarse, pero se han encontrado con una burocracia infernal que no les deja trabajar", dijo en una entrevista con el programa Dinero 360 de EL DEBER Radio.



La principal queja de las empresas es el complejo proceso de tramitación, que incluye permisos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), regulaciones de la Ley 1.008, y la supervisión de varios ministerios, incluyendo el de Hidrocarburos y la propia YPFB. A pesar de haberse acordado en febrero la posibilidad de que las empresas privadas importen combustible por su cuenta, los avances han sido prácticamente nulos.