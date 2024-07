Gobierno prevé que con los biocombustibles se ahorre $us 700 millones

El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, indicó que con las dos plantas de biodiésel, la que está funcionando en el departamento de Santa Cruz y la que será inaugurada en El Alto, además de la planta de Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO, por sus siglas en inglés), se tiene visualizado un ahorro de $us 400 millones en costos de subvención de combustibles.

“Y si estamos hablando de costos de importación, estamos proyectando el doble: $us 800 millones en términos de biodiésel y HVO. Y si sumamos los $us 200 millones que le compramos al sector etanolero, estamos hablando de $us 700 millones de ahorro de subvención directa que estamos teniendo con esta política”, manifestó el viceministro Hurtado durante su intervención en el Foro sobre Transición Energética Bolivia 2050, realizado en Santa Cruz de la Sierra.