Invierten más de $us 150 millones para producir más alcohol de caña y de cereales

Unos tres ingenios sucroalcoholeros invierten $us 155 millones para producir alcohol en base a azúcar (etanol) y cereales. La fuerte apuesta prevé s ustituir las importaciones de gasolina  y duplicar la oferta de biocombustible , pero también el mayor uso de vehículos con motores flex.

Cristóbal Roda, presidente del ingenio Aguaí , reveló que están invirtiendo $us 50 millones para para duplicar la producción de etanol en los próximos cuatro años. La primera fase aumenta la oferta del producto un 15% desde mayo.

Pero las inversiones de la industria no quedan ahí. Rodrigo Gutiérrez, Business Management del Ingenio Azucarero La Bélgica, indicó que prevén invertir $us 80 millones, y recordó que ya destinaron $us 35 millones a la nueva línea de molienda el Trapiche 3 y la nueva destilería de producción de etanol y otros equipos adicionales.