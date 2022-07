Migrantes bolivianos sienten el impacto de la inflación en España que escaló a doble dígito

También indica el agua y la luz están más caros, aumentó tanto el costo de la luz que en Badajoz emitieron horarios para utilizar lavadoras, calefacción, que son necesarias por las bajas temperaturas. "Si no cumples, las facturas llegan más caras y en calor se llega hasta los 38 grados centígrados, pero dicen que se incrementará hasta los 45 grados y si no hay un aparato para refrescarse no se puede porque no da la economía. Esto no es un lujo, es una necesidad”, precisó