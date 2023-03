Aumenta la demanda para comprar dólares en el Banco Central de Bolivia

Mientras tanto, en Santa Cruz, ​ciudadanos realizaron filas fuera del Banco Unión y sus sucursales para comprar o retirar dólares; sin embargo, se tuvieron que marchar, molestos, porque les informaron que aún no tenían las divisas. "El Gobierno es mentiroso, no hay dólares nos dicen en los bancos", protestó una mujer no identificada.