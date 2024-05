Banco Unión ‘dosificará’ la entrega de dólares e instruye a financieras privadas hacerlo de forma ‘prolija’

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que la entrega de dólares en el mercado interno se irá dosificando vía Banco Unión y financieras privadas. La semana pasada surgieron reclamos porque en la banca privada no existiría la suficiente cantidad de la divisa estadounidense y el Gobierno presiona para que no suban las comisiones por los giros al exterior, que no debe pasar el 10%.