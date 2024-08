Bloqueadores dan una pausa en Tambo Quemado y dejan pasar a cisternas para cargar diésel en la terminal de Sica Sica (Arica)

La crisis creciente por la escasez del diésel en el país, sobrepasó la capacidad de resolución de conflictos del gabinete económico, por lo que el presidente Luis Arce tomó el timón para controlar y resolver este problema, que ayer jueves 1 de agosto, se reflejó en bloqueos y una protesta generalizada de los transportistas del país.



No obstante, ven que la receta no da resultado, porque a pesar de los anuncios de Arce de que en los próximos días Bolivia estará abastecida de diésel, los transportistas continúan con sus movilizaciones y protestas y no escucharon el pedido del mandatario de que se levanten los bloqueos.

Es más, después de paro de 24 horas del transporte sindicalizado el que fue calificado como “contundente”, crece el coro de voces que pide a Arce un ajuste en su gabinete económico porque sus ministros ya no tienen credibilidad, incluso el Pacto de Unidad arcista, la COB y parlamentarios renovadores, piden que cambie de colaboradores.

En este escenario, dos expertos en política ven a un jefe de Estado “desesperado” y que este conflicto está llevando al Gobierno central a “una crisis terminal”. Mientras, el Gobierno insiste en que este conflicto es político porque fue fabricado por el evismo que busca a toda costa garantizar la habilitación de Evo Morales.