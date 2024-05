Claure afirma que Bolivia tiene una crisis gigantesca; el Gobierno sostiene que el empresario “no vive en el país”

Ante esto, el propio presidente Luis Arce Catacora, minimizó el impacto por la escasez de esta divisa, indicando que el país no vive una crisis.

“ Tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar , pero no estamos en una crisis estructural”, dijo el presidente en acto público en La Paz, este lunes.

La respuesta del Poder Ejecutivo no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui aseguró que el empresario no conoce la realidad del país para sostener que el país vive una crisis económica.

“ Lamentablemente el señor Marcelo Claure no vive en el país . Entonces, no sé con qué información podrá realizar esas aseveraciones”, sostuvo el ministro.

Estos créditos son: del Banco Mundial por $us 150 millones para mejorar la producción agrícola, además de $us 40 millones otorgados por el BID para concluir el saneamiento de tierras y $us 100 millones de Fonplata para obras de infraestructura vial.