El camino hacia la biotecnología: luces y sombras

En 2023, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones de alimentos fueron de $us 565 millones, de los cuales $us 350 millones corresponden a la agroindustria.

La necesidad del Gobierno de tener la certeza de que si al permitir nuevos eventos biotecnológicos, no se iba a provocar daños a la salud y al medioambiente fue una constante, algo que desde el agro observaron, al considerar que los nuevos eventos ya están vigentes desde hace año en diferentes países de la región y no han provocado daño en la salud de su población o algún impacto negativo en el medioambiente.

“Se avanza muy poco. Las trabas son más de enfoque y administrativas. No quieren que se use todo el potencial de la biotecnología. Esperamos que prime un enfoque técnico y no uno político, donde se calculen otras cosas y no se tome en cuenta el tema de la productividad, un aspecto por le cual se están haciendo estas reuniones”, reflexionó una fuente del agro.