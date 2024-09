El suministro de diésel es irregular en el sector minero; hay emergencia en el sector

El abastecimiento de combustible es irregular en el sector minero, lo que ha llevado a una reducción de la producción en algunas regiones. Dirigentes del sector informaron que en algunos distritos el abastecimiento ha disminuido a la mitad.



Desde hace varios meses, el suministro tanto de diésel como de gasolina ha sido irregular en el país. Se han registrado largas filas en las diferentes estaciones de servicio. Esta situación ha afectado a diversos sectores, especialmente al agrícola en Santa Cruz, al transporte pesado y al transporte de pasajeros.



A esto se suma la actividad minera. Medios de Oruro y Potosí reportaron la semana pasada una merma en la producción extractiva de hasta un 40%.



“No podemos producir, por eso estamos parando. Ya no se puede trabajar así, incluso los transportistas han subido el precio del traslado de carga y eso afecta, no pueden venir porque no tienen diésel y eso nos perjudica”, dijo Néstor Choque, presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), según un reporte de la Agencia Fides.



En este contexto, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe Choque, informó que, tras varias reuniones con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Estado se comprometió a abastecer el producto.



No obstante, el dirigente sostuvo que en algunos distritos mineros el suministro de combustible se ha reducido hasta la mitad. Por ejemplo, en Porco, donde se requerían hasta 100.000 litros, ahora solo se entregan 50.000.



“Estamos coordinando el abastecimiento con reuniones con la ANH para mantener el suministro de combustible y no parar la actividad minera asalariada”, dijo.



Por su parte, el secretario de Minería y Metalurgia del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Valentín Álvarez, informó al periódico El Potosí que la carencia de diésel está afectando la producción minera, ya que ese proceso demanda carburantes para el funcionamiento de compresoras y equipos de transporte.