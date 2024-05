Empresarios proponen 5 soluciones inmediatas para captar dólares

“Estamos atravesando por tiempos de incertidumbre y de preocupaciones crecientes, no solamente por la persistente escasez de dólares, que muchas veces dificultan la toma de decisiones y de acciones estructurales para desarrollar los grandes temas, que harán de Bolivia un país económicamente fuerte y socialmente justo”, señaló Giovanni Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

3.- También está el uso de la biotecnología propuesto por el sector agrícola . “Insistimos en la necesidad de agilizar el uso de nuevas tecnologías para la producción de alimentos, no solo con la homologación de semillas mejoradas o biotecnología, sino también facilitando la internación de maquinaria, equipos, insumos y genética que ayude al productor a producir más y mejor en la misma superficie de tierras”, indicó la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

En su último discurso, Arce, admitió que en Bolivia existen “ciertas dificultades en la disponibilidad” del dólar, pero que “ no estamos en una crisis económica estructural. Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero no estamos en una crisis económica estructural”, dijo el mandatario.

Inversión privada

Según el anuario estadístico 2023 del Ministerio de Minería, el valor de las exportaciones mineras ($us 5.700,4 millones) cayó en $us 988,5 millones, en comparación con la gestión anterior 2022 ($us 6.688,9 millones).