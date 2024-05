Estudio: En siete años de funcionamiento YLB acumuló pérdidas por Bs 276,3 millones

El especialista sostuvo que, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas , sólo en la gestión 2022 obtuvo una ganancia de Bs 25,6 millones (menos de $us 4 millones) , volviendo a tener una pérdida significativa de Bs 60,6 millones en 2023 (alrededor de $us 9 millones).

El Estado, según el Linares, realizó inversiones a través de préstamos y aportes de capital por casi Bs 3.000 millones. En ese sentido, argumenta que “los ratios financieros indican que, al menos, hasta hoy, luego de siete años de funcionamiento, el capital invertido no ha generado ningún tipo de rentabilidad ”.

“La deuda de la empresa YLB a las Reservas Internacionales, que fue un medio utilizado por los diferentes gobiernos masistas para financiar empresas públicas hasta ahora deficitarias, es de casi $us 800 millones, lo que debería no menos que preocuparnos, cuando el BCB informó que las reservas a abril de 2024, apenas llegan a $us 1.797 millones”, explicó.,