Fundación Tierra: “la biotecnología no puede ser un paquete abierto”

Al mismo tiempo lamentó que en regiones como el Este de Santa Cruz, donde no existe maíz que no sea transgénico. “Vaya a la zona del abasto, no va a encontrar maíz que ya no sea de producción de transgénico. ¿Es ilegal? Sí, todo el mundo sabe. Y Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), incluso compra maíz transgénico de la Argentina y se ha denunciado que, a veces es contrabando”, aseveró.