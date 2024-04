La ASFI asegura que “hay exportadores que subastan dólares” y generan especulación

Esta devolución corresponde a los Certificados de Devolución Impositiva ( Cedeims ) que deberán ser efectivizado, según este decreto, en un plazo no mayor a15 días.

“En el tema de los exportadores, tenemos ahí un tema de subasta (de dólares), que genera especulación. Estamos viendo para que, precisamente, se cumpla los compromisos que se tienen porque si no, ambas partes no cumplen los acuerdos y generamos este tipo de problemas. No podemos volver a la normalidad que teníamos”, dijo Espinoza.