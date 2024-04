Ministro de Economía descarta escenario de crisis y cuestiona que no se hable de los productos que "bajan de precio"

Además, cuestionó las observaciones entorno a la política que lleva adelante la gestión del presidente, Luis Arce Catacora , que no valoran este tipo de indicador.

Entrevistado por el programa radial Dinero 360, que se emite por EL DEBER Radio, la autoridad explicó que un escenario de crisis se caracteriza por problemas de deflación o inflación descontrolada. Situación que actualmente no se registra en el país.

¿Cómo está la economía en Bolivia?

Hay productos que bajan de precio en los mercados

Luego cuestionó: "¿Por qué? A veces no se quiere mostrar lo que realmente está pasando. Hay productos que suben, no lo estamos negando. Pero también hay productos que bajan. Y de esos no hablamos nunca”, se quejó .