PGE 2024: proyectan subvención por más de $us 1.400 millones para alimentos y combustibles; no se considera el levantamiento de los subsidios

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, anunció que se encuentra en proceso de socialización el Presupuesto General del Estado 2024, en que se prevé una inversión pública de $us 4.274 millones y una erogación por subsidios a los alimentos e hidrocarburos por $us 1.436 millones, unos $us 275 millones menos que lo presupuestado en el PGE 2023 para subvención.