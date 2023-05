Se agudiza la escasez de diésel; productores alistan paro y bloqueos de caminos para este martes

Desde hace un mes, el suministro de diésel es irregular en el departamento de Santa Cruz. Juan Yujra, dirigente del transporte pesado dijo que, por ejemplo, el domingo el producto no se encontraba en ningún surtidor de la ciudad.

“ En las provincias cruceñas la situación está peor. En todas las provincias no hay combustibles, tienen que esperar tres días para que lleguen los camiones cisternas”, dijo.

El dirigente de los productores del norte de Santa Cruz, Eliazar Arellano informó que la venta de combustible es restringida a solo 120 litros por productor, cantidad que, según él, no es suficiente, pues los agricultores necesitan entre 600 y 800 litros.

“El abastecimiento es irregular. Nos están dando hasta 120 litros en los surtidores. Esta escaseando y no podrán abastecernos porque ya va comenzar la zafra. No quieren ceder más (cupos) por día ocupamos entre 600 y 800 litros. Con 120 litros no hacemos nada, en el Gobierno son tercos”, sostuvo el productor.