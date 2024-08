YPFB informa sobre el descargo de 103.000 barriles de diésel en la Terminal Arica

El transporte pesado del país mantiene su estado de emergencia por la escasez de diésel y de dólares. El sector anunció que si la situación no mejora hasta la próxima semana, se convocará nuevamente a un ampliado para retomar las medidas de presión, aunque descartaron el bloqueo de carreteras.

El ejecutivo del sector en Santa Cruz, Juan Yujra, reconoció que las filas para conseguir diésel han disminuido, ya que los choferes no tienen que esperar hasta cinco días en un surtidor, pero descalificó las últimas acciones anunciadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como ejercer nuevamente control militar en las estaciones de servicio.

“Esa no es solución, eso más bien crea zozobra, miedo, desesperación; creo que el Gobierno se está equivocando al mandar soldaditos (a los surtidores). Yo creo que deberían cambiar su manera de proceder, porque ahí está el problema. Tenemos información, espero que me esté equivocando, que no están pudiendo cumplir con (los pagos) Trafigura (intermediario que provee diésel a YPFB)”, indicó.

Yujra dijo que sostienen reuniones permanentes con otros sectores como los gremiales. “Porque necesitamos trabajar, eso es lo que estamos pidiendo al Gobierno, no estamos pidiendo otra cosa”, aseveró.