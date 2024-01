Banco Mundial prevé que Bolivia crezca solo un 1,5% en 2024 y 2025

Números que no cuadran. Según el último informe del Banco Mundial (BM) el desempeño de la economía boliviana traducido en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2024 será del 1,5%, valor que se repetirá en 2025.

“Para entender, el pago de una tasa de interés está ligada proporcionalmente al riesgo que se tiene. Es decir, a mayor riesgo, mayor tasa se paga, eso cuando estamos hablando de tasas que se ofrecen en el mercado, no así de los organismos multilaterales o bilaterales que se manejan con tasas preferenciales. Sin embargo, el alto riesgo que tienen Bolivia hace nomas complicado el acceso a los créditos”, explicó Dunn.

Para el economista, Darío Monasterio, las proyecciones que hace el BM, se basa en una metodología científica y no política.

“El Banco Mundial toma en cuenta las bajas reservas que tiene el país, la mala calificación de riesgo país que tanto Standard & Poor's como Moody's otorgan a Bolivia. Toma en cuenta como no se han descubierto nuevos yacimientos de gas, toma en cuenta como caen nuestras exportaciones de hidrocarburos, como los contratos con Brasil y Argentina son mínimos. Toma en cuenta como el crecimiento del PIB desde 2015 vienen cayendo con un efecto rebote en 2021, para luego seguir a la baja. El Banco Mundial toma datos concretos y no como el Gobierno que por interés político se niega a ver. Es urgente un sinceramiento de la economía y no espera a que llegue otro Gobierno y pase lo de Argentina, que encuentre una economía en muy mal estado cuando se la presentaba como la mejor”, reflexionó Monasterio.