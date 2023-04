Bloomberg: Bolivia usó más del 90% de las reservas que tienen respaldo del FMI

Siguen las malas noticias sobre las finanzas del Estado boliviano. Un reporte de Fondo Monetario Internacional (FMI), y divulgado ayer jueves por el medio especializado Bloomberg, revela que Bolivia ya gastó buena parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que monetizó en el mes de marzo. Según la nota, el país cuenta con menos del 10% del total de recursos que logró monetizar. Y el próximo año deberá pagar un 3,46% de interés que equivale a $us 11,2 millones.

“El país tenía apenas 39,09 millones de DEG, activos de reserva que funcionan como un sobregiro y no tienen condiciones, según datos del FMI al 31 de marzo. Eso equivale a unos $us 53 millones, menos del 10% de su asignación y una fracción de los fondos, disponible a principios de este año”, señala el reporte de Bloomberg.

Según datos del organismo internacional, el Estado boliviano acumuló 394 millones de DEG, que equivalen a $us 532,2 millones. De esa cantidad ya usó $us 479,2 millones, según los datos del FMI.

Los datos del Banco Central de Bolivia (BCB) -que no se actualizan desde hace dos meses- daban cuenta de que el país cuenta con reservas por un valor de $us 3.538 millones, pero de esa cantidad solo $us 372 millones estaba en efectivo.