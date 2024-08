Detectan perjuicio económico por más de Bs 1.200 millones en el mercado de valores

Las acciones observadas se llaman operaciones de reporto, que son una herramienta financiera que permite a los propietarios de valores bursátiles obtener liquidez de manera temporal . En términos sencillos, una Agencia de Bolsa vende un activo financiero, como un Depósito a Plazo Fijo (DPF), con la promesa de recomprarlo a un precio más alto al cabo de un breve plazo. El “premio” o interés que se genera por el uso del dinero durante este tiempo es la ganancia para el comprador original. Sin embargo, iBolsa y Sudaval, no cumplieron.

Sobre este tema, el gerente de Sudaval, José Trigo, ha defendido a la empresa, argumentando que la situación ha sido manejada por las autoridades competentes y que no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto. Y subrayó que la resolución de la ASFI fue modificada tras un proceso administrativo, lo que llevó a la suspensión temporal de la sanción.

De acuerdo con Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), que pidieron la reserva de su nombre por considerarlo un tema delicado, este comportamiento no solo afectó a los inversionistas individuales, sino que también tuvo repercusiones para instituciones financieras y otros actores del mercado . Y revelaron que hay también recursos que administra la Gestora Pública de Pensiones, aunque la entidad aseguró que no trabaja con las empresas mencionadas. ASFI las volvió a habilitar

Y sobre la posibilidad de que se afectara dinero de las jubilaciones, ASFI explicó que entre los reportadores que optaron por consolidar los valores -objeto de los reportos realizados- no se contempla a ninguna entidad relacionada con fondos de pensiones. Sin embargo, las SAFI aseguran que trabajan con dinero manejado por la Gestora de Pensiones, y que lamentablemente se ha invertido en las agencias observadas.

EL DEBER conversó con expertos en el mercado de valores que pidieron no ser identificados y criticaron duramente la gestión del regulador. “Fue una irresponsabilidad total del regulador permitir que entidades no financieras pudieran vender valores en reporto. El no tener medidas adecuadas sobre riesgos de contraparte muestra un descuido del regulador,” afirmó.