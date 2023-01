“Esperamos superar los $us 5.000 millones en ingresos hasta 2024 o 2025”

Es decir, YLB tiene el 100%. No se vulnera la Ley 928 pero tan poco estamos atentando contra la inversión y es un modelo que funciona. En el sector minero-energético no son modelos ajenos sino no hubieran firmado la empresa el convenio. Es un modelo creativo que nos está permitiendo (realizar) el despegue de este tipo de inversiones y estamos hablando de algo más de $us 1.000 millones.