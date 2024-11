Encuentran el cuerpo sin vida de una niña que fue arrastrada por riada con lodo en Bolivia

La familia de Camila, de 5 años, desaparecida en la mazamorra que sepultó 40 casas en la zona de Bajo Llojeta la dio por fallecida. Susana Montaño, tía de menor pidió al alcalde, Iván Arias, cumplir la promesa que hicieron de no dejar de buscar el cuerpo de la niña; la misma promesa habría realizado el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Los padres de la menor también pidieron encontrar el pequeño cuerpo de su hija.





“Por favor es que no cesen la búsqueda, que encuentren a mi sobrina, solo queremos verla por última vez, pedir que cumpla el alcalde lo que hoy me ha prometido que no iba a parar de buscar a mi sobrina y también al viceministro de Defensa, ellos se han comprometido de que la iban a encontrar y nos iban a devolver a mi sobrina; y yo les pido por favor a los medios de comunicación, no dejen de venir hasta que aparezca mi sobrina, porque las autoridades solo se mueven cuando hay cámaras”, pidió en medio de lágrimas la señora Montaño.