Abogado Cox afirma que operativo de octubre era para aprehender a Evo; contradice la versión de magnicidio

El comandante departamental de Cochabamba, Edson Claure, afirmó este martes que no ha recibido notificación alguna sobre la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma, que fue emitida el 16 de octubre.

“No he sido notificado con ninguna orden de aprehensión. Me imagino que este caso, como tiene origen en el departamento y la Fiscalía de Tarija, se harán las gestiones a través de la Fiscalía correspondiente y nos emitirán algún requerimiento o instrucción al respecto, pero el comandante departamental no tiene ninguna notificación”, detalló en conferencia de prensa.

La orden de aprehensión contra Evo Morales fue emitida el 16 de octubre de este año, por no haberse presentado a declarar para responder a una denuncia en su contra. Morales es procesado por una relación que mantuvo con una menor en 2015, de la que nació una niña, de acuerdo a la Fiscalía. Es la segunda orden de aprehensión, tras anularse una primera.

Sin embargo, pese a que ya pasaron dos meses desde que se emitió la orden de captura aún no se ha notificado a la Policía de Cochabamba para que se ejecute la aprehensión del exmandatario, quien reside en la zona del trópico.