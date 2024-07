Advierten con convocar a las primarias en agosto, si la ley de suspensión no es tratada en el Legislativo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no trata de forma oportuna el proyecto de ley de suspensión de las elecciones primarias, a mediados de agosto lanzará la convocatoria para celebrar este año los comicios internos.



“De no ser tratado el proyecto de ley oportunamente por la ALP, el TSE deberá emitir la convocatoria para las Elecciones Primarias hasta mediados de agosto, bajo las condiciones que prevé actualmente la normativa”, refiere un boletín del TSE.



El pasado 10 de julio, en cumplimiento a las conclusiones del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, el TSE remitió al Legislativo el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que la derivó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.



La iniciativa legal cuenta con un solo artículo que indica: “La presente Ley tiene por objeto disponer, de forma excepcional, que para las Elecciones Generales 2025, no se llevarán a cabo las Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial, en consecuencia, no se aplicará el artículo 29 (Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial) y parágrafos I y II del artículo 51 (Solicitud de la alianza) de la Ley N° 1096, de 1 de septiembre de 2018, de Organizaciones Políticas”.



De acuerdo con la normativa, el tratamiento del proyecto de ley se iniciará en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.



La primera secretaria de la Cámara de Diputados, Rosario García, informó que el proyecto de ley será priorizado.