Al viceministro Torrico le causa risa el cacerolazo y dice que, si uno compra el dólar a Bs 15, es su problema

“Mire, causa risa inclusive, porque están prostituyendo ideas de lucha y métodos de lucha que desde siempre hemos venido trayendo, lo han prostituido el bloqueo (…), la huelga de hambre también la desvirtuaron y el cacerolazo se da cuando te falta comida, o sea, ahora ¿sales a golpear tus cacerolas, porque no tienes dólares o porque no hay diésel? No desvirtúen la lucha de los pueblos, no saben ni por qué es el cacerolazo, primero lean un poquito y luego implementen estas medidas”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.