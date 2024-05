Alanoca a Del Castillo: “Así debería buscar a Marset y no perseguir a gente inocente”

“Seguiré reclamando por nuestros derechos. Y si eso significa que usted me acuse sin fundamento, denigre mi dignidad de mujer, pues apréseme, yo lo voy a esperar, porque no es la primera vez que usted me manda a vigilar, y no tengo miedo. Lo que usted hace no sirve. ¡Así debería dedicarse usted a buscar al narcotraficante (Sebastián) Marset!”, dijo la concejal alteña.