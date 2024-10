Aliados internacionales de Evo Morales le expresan su solidaridad y condenan el “atentado”

Después de que el expresidente Evo Morales denunciara un supuesto atentado contra su vida, sus seguidores tomaron la tarde de este domingo el aeropuerto de Chimoré, ubicado en el trópico de Cochabamba.



Los manifestantes ingresaron hasta la pista del aeropuerto y aseguraron que están para “proteger” al expresidente Morales.



“No jueguen con el pueblo, esto no vamos a perdonar, no se va a quedar así, queremos la cabeza de los sicarios, matar a Evo Morales no es la solución”, dijo uno de los movilizados a radio Kawsachun Coca.



Entretanto, los puntos de bloqueo, que el evismo mantiene desde hace 14 días en plena crisis económica, también fueron masificados en medio de continuos pedidos de la renuncia del presidente Luis Arce.



Además, se conoce que fueron instaladas varias vigilias en inmediaciones de algunas unidades policiales y cuarteles del trópico.