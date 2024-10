Evo pide a la CIDH visitar Bolivia con carácter de urgencia

El exministro de Gobierno Carlos Romero pidió al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que investiguen de oficio los hechos registrados la mañana de este domingo, en el Trópico cochabambino, donde el expresidente Evo Morales fue víctima de un supuesto atentado. Es más, el abogado solicitó la mediación internacional.

En conferencia de prensa, en la ciudad de Santa Cruz, Romero afirmó que "las personas que han querido asesinar al presidente de Evo son de élite, personas posiblemente de fuerzas combinadas, luego han fugado en helicóptero".





Es por ello que el exministro pidió "al fiscal General del Estado que investigue de oficio este hecho gravísimo, quiero pedirle al Defensor del Pueblo no más titubeos, coadyuve a las investigaciones. Queremos que estas investigaciones sean transparentes, porque no hay estado de derecho en Bolivia, estamos en indefensión, desaparecen personas, mueren testigos claves, no hay confianza suficiente para que los dispositivos institucionales esclarezcan estos hechos", expresó.