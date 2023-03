Amenazan a Romero con investigarlo y surgen más denuncias contra YPFB

El bloque de “arcistas” del MAS advirtió al exministro de Gobierno Carlos Romero que debe comparecer ante la justicia por la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes, por la supuesta protección al narcotraficante Pedro Montenegro y por una presunta organización criminal. Las amenazas surgieron después de que la exautoridad, junto al bloque de “evistas”, denunciaran hechos irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



“El señor Carlos Romero tiene que comparecer ante la justicia donde enfrenta varias denuncias. Debe explicar el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes y tiene que responder por su presunta relación con el narcotraficante Pedro Montenegro. Son hechos públicos. Si ellos inician y ellos provocan hay que hacerlo todo. No solo de estos casos, sino de varias denuncias que son más de cuatro”, sostuvo el diputado y jefe de bancada nacional del MAS, Andrés Flores.



Ante la consulta de por qué no hace las denuncias ante las autoridades judiciales, el diputado respondió que son casos públicos que cursan en la Fiscalía por lo que solicitarán un informe escrito sobre qué sucedió con estos casos y por qué no avanzaron en las investigaciones.



El miércoles, Romero junto a la exministra Teresa Morales, respaldados por 12 legisladores evistas, ratificaron su denuncia de “sobreimportación” de combustibles, contrataciones directas, sobreprecio e intermediarios en la estatal petrolera.



Daisy Choque, parlamentaria masista, aseguró que las exautoridades “no tienen moral ni credibilidad” para denunciar hechos de corrupción y los calificó de “corruptos. A este pronunciamiento se sumó el diputado Rolando Cuéllar quien afirmó que pronto formalizará la denuncia por “un concurso de delitos penales que comete está organización criminal ‘Ojitos de guapurú’”.



Héctor Arce, diputado del bloque radical, calificó los anuncios de investigación a ministros de la gestión de Evo Morales como “chantaje” y ve “poco saludable” esta actitud. “Las auditorías internas están institucionalizadas y cada año se hacen, lo triste es que algunos colegas diputados entran al juego del chantaje. Como están investigando esta gestión también vamos a retroceder hasta la gestión de Evo Morales. Creo que no es saludable”, cuestionó.



Otra denuncia contra YPFB



No solo los exministros denunciaron cuatro casos millonarios de presunta corrupción en YPFB. El diputado evista Ramiro Venegas develó que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para el proceso del contrato de explotación de litio, que se adjudicó la empresa china CATL Brunp & CMOC (CBC), fue asesorado por YPFB, sin que el litio sea el área de especialidad de esa empresa estatal. También observó que el convenio firmado con el consorcio chino no pasó por la Asamblea Legislativa para su aprobación.



“Para que lleguen a firmar el contrato, aunque lo camuflaron de convenio con el consorcio chino CBC para la extracción directa del litio, hubo un contrato de consultoría que YLB ha firmado antes con YPFB que no tiene nada que ver con el litio”, explicó el parlamentario a este medio.



La documentación expuesta por el legislador da cuenta que YLB contrató por Bs 1,9 millones a YPFB, para que le brinde asesoramiento “jurídico, económico y técnico ambiental”.



Asimismo, lamentó que el Gobierno de Luis Arce busque asesoría con personal no capacitado luego de despedir a funcionarios que se formaron en el extranjero gracias a que el Estado que invirtió $us 100.000 por cada profesional. “Parece que hay una especie de mafia” y vamos a pedir informe a Hidrocarburos.



YPFB negó cualquier irregularidad y anunció que trabaja en una plataforma de transparencia para que la población tenga acceso a datos de la institución.