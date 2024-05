Arce hace un largo recuento de gestión en Sucre y vuelve a pedir créditos a la Asamblea

De acuerdo con las cifras del Gobierno existen más de $us 700 millones en créditos atascados en las cámaras de Senadores y la de Diputados. En el Legislativo los partidos opositores y el ala radical del MAS ya le dijeron al Gobierno que no habrá más préstamos aprobados, hasta no conocer qué sucedió con los $us 4.500 millones que ya fueron aprobados.