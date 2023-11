Arce: "Hay grupos e individuos que anhelan que fracasemos y despliegan incesantes campañas con ataques arteros y mentiras de grueso calibre"

Según el mandatario, estas personas no terminan de darse cuenta que bloqueando la prosperidad de la patria no perjudican al Gobierno, sino a todo el pueblo boliviano. Aseguró que el denominado "proceso de cambio", que fue impulsado inicialmente por el gobierno de Evo Morales, "es un proyecto político colectivo" y que sus únicos dueños son las organizaciones sociales.

Convocó a los bolivianos a ver cómo estaba el país en 2020 y cómo está ahora para que saquen sus propias conclusiones.



"Es cierto que la polarización política persiste y que día a día, con o sin argumentos, se ataca al Gobierno que presido, pero no temo insistir en que debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, no debemos avergonzarnos ni un segundo de nuestros logros", sostuvo.



Además, aseguró haber demostrado que no hace la política en base a la confrontación.