Bolivia no indemnizará a Orlandini por supuesta expropiación ilegal de concesiones mineras

La Corte Permanente de Arbitraje decidió que el Estado boliviano no indemnice a la empresa Orlandini por supuesta expropiación ilegal de concesiones mineras que tenía en el país, informó este viernes César Siles, procurador general del Estado.



El Procurador explicó que la empresa había presentado su caso el 5 de febrero de 2018 y que luego de más de cinco años de litigio arbitral, con al menos 100 actuaciones procesales y comunicaciones, finalmente, el 2 de noviembre fue notificado de manera oficial con el laudo arbitral.



"La empresa Orlandini había presentado una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (...) atribuyendo una expropiación ilegal al Estado Plurinacional, (pero) el laudo arbitral (...) desestima y rechaza los reclamos principales de los demandantes concluyendo que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones suscrito con Estados Unidos el 17 de abril de 1998 y que entró en vigor el 6 de junio de 2001", señaló en una conferencia de prensa.



Entonces, "podemos concluir que el demandado, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, no incumplió el tratado (...) y, por tanto, no tiene que realizar ninguna indemnización a la empresa Orlandini" y sólo deberá pagar "los costos administrativos por el servicio de arbitraje" que asciende a unos 600 mil dólares, señaló.



Sin embargo, esta resolución todavía goza del principio de reserva y confidencialidad, por lo que aún no se puede comunicar en su integridad de manera pública.



Pero "en el fondo es una victoria para el Estado boliviano", celebró el Procurador General del Estado.