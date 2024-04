Carlos Mesa: “no hay gas por la irresponsabilidad de Evo Morales y Luis Arce”

“Tres años después de haber comenzado como gobernante Luis Arce nos dice que el gas se acabó y que no hay plata. El gas se acabó ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de Evo Morales y Luis Arce como su (ex) ministro de Economía. Por la irresponsabilidad de Luis Arce, como presidente, al no haber reinvertido en prospección y exploración”, señaló Mesa.