Caso Zapata: Evo y Álvaro son retirados de la lista de testigos; un abogado habla de “presión externa”

Manolo Rojas, abogado de una de las partes, aseguró que la defensa de los procesados asumió la decisión de retirar a dichos testigos después de que no se presentaran a declarar e incluso habló de una s upuesta presión.

“Ha sido una solicitud de la defensa, no solamente mía, sino de la señora Zapata, porque es importante avanzar (en este proceso), no estancarnos con esta declaración. Presión por parte del tribunal no (hubo), es un tribunal transparente (…); sin embargo, la presión ha sido externa, de gente cobarde que se maneja tras la oscuridad”, señaló el jurista.