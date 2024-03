“¡Déjame ir!”: el pedido de Gabriela Zapata a Evo que aún se oye en los tribunales que alistan su sentencia

Cuando fue detenida, en 2016 , era gerente comercial de la china CAMC, una empresa que había suscrito contratos por casi $us 600 millones. Evo, el Gobierno y la Asamblea Legislativa, controlada entonces por el MAS, d esechó cualquier figura parecida al tráfico de influencias.

Este caso sí toca el corazón del escándalo que estalló en las puertas del 21F. T iene que ver con una supuesta suplantación, para mostrar a un niño como si fuese el de Evo Morales . El expresidente no asistió a ninguna de las audiencias, siendo el principal acusador.

Fue gerente comercial de la empresa china CAMC Engenering Co para Bolivia en CAMC Bolivia Branch entre 2012 y 2016. En este periodo ya no tenía ninguna relación con Evo, pero entre ambos el vínculo de haber sido padres estaba presente.

—3 de febrero. El periodista Carlos Valverde revela que Evo tuvo un hijo con Gabriela Zapata. Afirma que ella fungía como ejecutiva comercial de la china CAMC, una compañía que se adjudicó de forma directa $us 596 millones en obras de infraestructura para el sector público.

“Lamento mucho tratar este tema, siento que es un tema de carácter, personal, familiar, privado, pero con la característica que tengo, no tengo nada que mentir ante el pueblo boliviano”, señaló Evo en esa misma comparecencia pública en la que negó haber favorecido a CAMC por Zapata.

—9 de febrero. “Ustedes saben en las fiestas se acerca la gente para sacarse fotos con el Presidente, yo vi a una mujer que no recordaba bien, cara conocida; se me acercó y era Gabriela (Zapata)”, comentó el propio Evo por una foto que se tomó con ella en Carnaval de 2015.

—26 de febrero. “El niño vive, yo lo he tenido en mis brazos. El niño tiene ocho o nueve y está acá (en La Paz)”, declaró Pilar Guzmán, la mujer que se presentó como la tía de Zapata

—29 de febrero. “Si está con vida, primero es una alegría para mí. Es como una bendición finalmente que esté con vida. Aunque me pregunto por qué desde el 2007 me ocultaron, por qué razones me alejaron, qué intereses hay detrás de este alejamiento”, dijo Evo sobre la relación con Zapata.