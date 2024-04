Destitución de Chuquimia muestra un TSE inestable y abre otro frente

La CPE y la Ley



El senador arcista, Luis Flores también cree que el mandatario no tiene la potestad de destituir a los vocales. Explicó que el inciso 17 del artículo 172 le otorga la atribución de designar y destituir a los comandantes de las FFAA y la Policía; sin embargo, el inciso 21 solo habla de designar, no menciona el término destitución del cargo.



“Me preocupa también que la ley del Órgano Electoral en su artículo 18 dice que el presidente y vicepresidente del Tribunal Electoral deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; hasta ahora no dicen nada, no han tomado la palabra, se designa un segundo vocal y no hay mención de absolutamente”, reflexionó.



El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, también se pronunció y dijo que la carta que hizo llegar Chuquimia al Gobierno es clara en el sentido de que ella no renunció a su cargo, por tanto, no podía ser removida de ese puesto.



“El nombramiento que ha realizado el presidente Luis Arce, es una vulneración al estado de derecho, a la independencia de poderes y otro más de sus actos ilegales e inconstitucionales, para lograr tener el control del TSE”, escribió en sus cuentas personales



“Este hecho amerita la apertura de una investigación y un proceso por llevar adelante acciones de facto en contra de la normativa y en desmedro de una institución como el TSE, que es la instancia que debe garantizar la transparencia en los procesos electorales. ¿O será que Luis Arce pretende controlar el TSE para también hacer fraude, como Evo Morales?”, apostilló Luis Fernando Camacho.



El senador Flores dijo que en las actuales condiciones de la justicia, con magistrados autoprorrogados, se tendrá que acudir a tribunales internacionales como al CIDH para denunciar al Estado boliviano la vulneración de derechos contra sus propias autoridades.