Diputados “arcistas” denuncian a Carlos Romero y a Teresa Morales por presunta conspiración

Luego añade: "Me están pasando una información 'maldita', también de Yacimientos, de lo que está ocurriendo, de afuera me están pasando, letal, porque llega al hijo, a sus familiares, es letal. Entonces, con estos cojudos yo los voy a deschapar y la gente se va a levantar, no va a aguantar eso, no va a aguantar, se va a levantar la gente".