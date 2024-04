El TSE confirma que sin acuerdos internos el MAS puede desaparecer

Explica que el primer aviso es una especie de llamada de atención, como una conminatoria; luego, si no se cumple por segunda vez, es la segunda conminatoria y la tercera es la pérdida de la personería jurídica de la organización política

“El MAS es el único partido más grande de Bolivia, quizás hay un partido regional que es Demócratas, pero los demás son comparsas, alrededor de amigos. El MAS pondría a prueba su fortaleza yendo a primarias, es un buen lugar de resolución. Yo he propuesto que sean unas primarias cerradas, porque si son abiertas habría un factor de distorsión descomunal al interés de los militantes”, dijo García Linera en entrevista exclusiva con EL DEBER el pasado 28 de marzo.

En tanto, consideró que se deben modificar los estatutos internos , ya que con los vigentes no podría participar Luis Arce, se debe habilitar a los militantes que se hayan inscrito hace dos años y no solo de hace 10 años, se debe habilitar el Padrón Electoral cuando el MAS logró inscribir a más de 800.000 personas, para llegar a unas primarias saneadas.

“Tiene que haber un acuerdo previo de que el que gane no se lleva todo, el que salga segundo o tercero queda con una influencia en el partido. Ejemplo, el ganador no sólo será el candidato presidencial que podrá elegir a su candidato a la vicepresidencia y que podrá elegir de la bancada potencial el 70% y el que salga de segundo elija un 30% de la bancada, queda con una dosis de poder de tal manera que no se vaya a otro partido. Las primarias se tratan de distribuir las cuotas de poder”, afirmó.