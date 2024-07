Empresario atrapa in fraganti a funcionario que intentaba cobrar coima en la Cámara de Diputados

Una persona identificada como Álvaro Joel, que se desempeña como jefe de contrataciones de la Cámara de Diputados , fue aprehendido in fraganti, intentando cobrar una coima al dueño de una empresa de servicios, en el nuevo edificio de la Asamblea.

"Prestamos servicios en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y el señor Joel Álvaro me estaba pidiendo 74.400 para poder continuar con mi contrato ; caso contrario me lo iban a cortar, la presión era bastante”, dijo el empresario, que acudió a los medios de comunicación para difundir su denuncia, porque la Policía se habría rehusado a recibir este caso.

Según su relato, él presta servicios desde enero en la Asamblea Legislativa, por una licitación pública. Después de siete meses, se presentó el jefe de contrataciones indicando que, si no había pagado nada, era momento de desembolsar el 8% del monto del contrato.

“Es el nuevo jefe de contrataciones de la Cámara de Diputados, entonces él dice que, por órdenes de su superior, que es el Oficial Mayor -eso es lo que me comentó- que también él le ha dado plata y por eso trabaja en la Cámara de Diputados. ‘Eso se mueve así’, me dijo: pero yo no tengo dinero”, dijo el empresario.