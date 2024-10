Evo confiesa que planteó juicio ordinario contra Áñez, en una reunión junto con Arce, Choquehuanca, Prada y Lima

El expresidente del Estado, Evo Morales, reveló este domingo 6 de octubre que fue él quien planteó un juicio ordinario y no de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por los conflictos sociales tras las fallidas elecciones que detonó en 2019.

“Tuve reuniones en Sacaba con el Pacto de Unidad, el presidente, vicepresidente, a veces estaba la ministra de la Presidencia, de Defensa e Iván (Lima). Yo planteé un juicio ordinario, evidentemente, todos coincidieron, el presidente y vicepresidente se convencieron. Solo Iván se quedó con juicio de responsabilidades y me amenazó que tendría problemas en el futuro sobre el proceso ordinario”, dijo.

Señaló que el argumento del ahora exministro de Justicia, para el desarrollo de un juicio de responsabilidades, no iba a ser viable porque no tendría 2/3 de apoyo en la Asamblea Legislativa, además, sería admitir que Jeanine Áñez fue presidenta constitucional y que no hubo golpe de Estado.